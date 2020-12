Noa Lang over transfer van Ajax naar Club: “Ik wilde aanvankelijk niet naar België”

Club BruggeNoa Lang (21) is hot. De Nederlander maakt indruk bij Club Brugge en dat is ook in zijn thuisland niet onopgemerkt gebleven. De ex-Ajaxspeler is een van de geïnterviewden in de kerstspecial van magazine Voetbal International, en daarin doet Lang een opmerkelijke uitspraak. “Ik wilde niet naar België.”

Drie goals en twee assists in acht competitiematchen. Tel daar de goal tegen Zenit en assist in Lazio in de Champions League bij. Noa Lang, man met een actie op de flank, heeft zich op enkele maanden tijd in de harten van de Brugse fans gespeeld. Hij voelt zichzelf ook duidelijk in zijn sas. Nochtans droeg een transfer naar blauw-zwart afgelopen zomermercato aanvankelijk niet zijn voorkeur. Hij wilde zelfs niet weg bij Ajax.

“Als ik meer wilde spelen, moest ik Dusan Tadic maar uit de basis spelen, werd mij verteld. Het enige wat ik in mijn hoofd had was slagen bij Ajax”, vertelt Lang. “Heel eerlijk? Toen ik voor het eerst van de interesse van Club Brugge hoorde, zei ik neen. Ik wilde niet naar België.”

Berichtjes van trainer en voorzitter

Na een informeel gesprek in Brugge, veranderde hij van gedachten. “Ik voelde direct waardering. Ze wisten alles van me en deden veel moeite om me te halen. Ze hadden zich verdiept in de voetballer én de mens. Bovendien lag er een plan. Na dat gesprek kreeg ik dagenlang berichtjes. Van de trainer, de voorzitter, iedereen. ‘Nummer tien ligt klaar’ en ‘We hebben je nodig’. Toen heb ik gezegd: ‘Zeg de andere clubs maar af. Ik ga naar Club.’”

