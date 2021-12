Noa Lang moet blauw-zwart alsnog Europese lente bezorgen: het authentieke boefje dat niets of niemand vreest

Club Brugge Belgische en Nederland­se analisten over ‘de maniertjes’ van Noa Lang: “Drug die hij nodig heeft”

Hate it or love it. Of je het nu hebt voor Noa Lang (22) of niet, beroeren doet-ie je sowieso: “Alsof hij altijd met iets of iemand ruzie moet hebben”, weet Europacup-winnaar en analist Pierre van Hooijdonk. “Maar iedere trainer wil wel een Lang in zijn ploeg”, meent Aimé Anthuenis.

30 november