Noa Lang komt terug op transfer van Club naar PSV: “Ik weet ook dat ik meer dan 15 miljoen euro waard ben”

Geen stage in Sint-Michielsgestel vorige week voor Noa Lang, die na zijn transfer deze week met PSV Eindhoven in het Oostenrijkse Windischgarsten vertoeft. De Nederlander blikte er tegenover het ‘Eindhovens Dagblad’ terug op zijn periode bij Club en de ietwat verrassende overgang naar PSV.

“Eerst wilde ik niet naar Nederland. Ik had zoiets van: ‘neen man’. Later dacht ik: “Ik ben Noa Lang en die doet wel vaker dingen die mensen niet verwachten.” In mei kwam PSV aankloppen, na enige bedenktijd ging Lang overstag voor de Lampenclub: “Vlak voor de play-offs was PSV concreet. Eerst wilde ik niet naar de Eredivisie, maar daarna ben ik gaan praten met het bestuur. Ik voelde echt hoe graag ze me wilden. Je hebt clubs die bij de eerste interesse een beetje laks doen, maar zij zaten er heel kort op. De onderhandelingen waren niet makkelijk. Daaruit bleek nogmaals hoe belangrijk ik voor hen was.”

Lang vertrok uiteindelijk voor vijftien miljoen naar zijn vaderland. Zowel zijn bestemming als de som geld die Club finaal voor Lang ving vielen voor beide partijen een beetje tegen, al nam iedereen vrede met de transfer: “Ze vinden dat ze te weinig geld hebben gekregen. We zijn vorig jaar vierde geworden. Ik weet ook dat ik meer waard ben dan 15 miljoen, maar voor PSV is dit wel een recordbedrag. Dat doet me goed, dat ik de recordaankoop ben. Ik snap het standpunt van Club Brugge, die me de transfer ondanks alles gegund hebben. Daarvoor verdienen ze credits. In tweeënhalf jaar heb ik ups en downs gekend, maar heb ik er alles meegemaakt. Ik wilde nu koste wat het kost een stap zetten.”

De voorbije jaren hengelden Milan, Leeds en zelfs Arsenal naar de diensten van Lang, maar tot een akkoord kwam het nooit: “Toen PSV kwam, had ik zoiets van: ‘Nu ga ik dit gewoon doen, man.’ Ik wil het hier nog beter doen dan in België. En dan weet ik zeker dat de stap naar de absolute top wel nog komt, ten minste als ik mijn niveau haal. Als ik bij Ajax of PSV gedaan had wat ik bij Club deed, weet ik zeker dat ik daar al was geweest. Het is een weloverwogen keuze geweest om op mijn 24ste nog eens alles te willen winnen bij deze club.”

