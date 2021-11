Noa Lang is terug, met de voeten... én met de mond: “Mensen praten te veel, ze moeten zwijgen”

Club BruggeNa tweeënhalve maand is Noa Lang terug. In de topper op Genk toonde de Oranje-international zich met een goal, én in een opvallend interview. “Ik doe wat ik wil”, liet de Nederlander al zijn frustraties achter in Genk.

Een tijdlang bleef-ie onder de radar, in Genk trok hij opnieuw alle aandacht naar zich toe. Met een assist, een goal en een opmerkelijk interview voor de camera van de Eleven-collega’s. Attractie Noa Lang stond als vanouds weer waar hij het liefst staat. Vol in de schijnwerpers.

Quote Dat ze praten interes­seert mij niet. Ik doe wat ik wil. Ik scoor, ik bepaal. Noa Lang

Tegen Leipzig liet Lang al een paar flitsen zien, in de topper op Genk kwam hij helemaal boven water. Nadat de vleugelspits Mechele al de 0-1 had aangeboden, was het bij zijn tweede gemeten pass wel raak – Vanaken verzilverde de mooie assist van de Oranje-international. Lang zou Lang niet zijn als daar geen gebaartjes aan te pas waren gekomen. Terwijl Vanaken van een paar medemaats de felicitaties in ontvangst nam, ontfermde de rest zich over de losgeslagen vleugelspits: “Dat mijn ploeggenoten mij moesten intomen? Daarvoor zijn we een team toch. Ik ben ze dankbaar.”

Volledig scherm © BELGA

Mindere periode

Lang, die uiteindelijk met zijn eerste goal sinds 10 september nog de 2-2 op het bord zette, was niet te houden: “We zijn los. Dat ik een tijd minder speelde? Volgens mij was dit mijn zevende assist. Man van de match? Is normaal. Mensen praten veel. Ze moeten zwijgen”, foeterde Lang. “Welke mensen? Die weten dat zelf wel. Ik maak een goal, geef een assist – verder zal ik er niet veel over zeggen. Dat ze praten interesseert mij niet. Ik doe wat ik wil. Ik scoor, ik bepaal.”

Het opvallende interview bleef even hangen. Alleen al omdat Lang effectief wekenlang naar zijn beste vorm zocht. Wat niet alleen de media, maar ook zijn teamgenoten, de staf, het bestuur en de supporters ongetwijfeld niet ontgaan is. “De voorbije tijd heb ik wat minder kansen gekregen. Maar kijk, mijn zevende assist. Er is nog ruimte voor verbetering, ik ben nog lang niet op mijn best. Nu wil ik niet met de mond praten, maar het over een paar dagen weer laten zien.”

Volledig scherm © Photo News

“Hij is jong...”

Het tegendeel zou verbazen, maar na de match namen Clinton Mata en Philippe Clement de Nederlander in bescherming. “Welke manieren bedoelen jullie (lacht)? Kijk, dat zijn een beetje de emoties. Hij is jong... en over onze jonge spelers moeten we waken”, aldus Mata. “Dat is bij Charles (De Ketelaere, red.) ook zo. Ze moeten nog veel leren en wij moeten hen daarin helpen. En er is ook wel héél veel over Noa gezegd en geschreven, terwijl ze niet gans Club Brugge kunnen dragen. Kijk naar wat die jongens de voorbije tijd voor ons gedaan hebben... Het hoort erbij, die kritiek, dat weet ik ook wel. Vandaag heeft Noa kunnen antwoorden.” Clement: “Noa heeft hard gestreden voor het team. En hij was bepalend. Dit is wat we van hem verlangen. Hij heeft zijn rol goed ingevuld.”

Hoe dan ook is een goeie Noa Lang een zegen, en eigenlijk een absolute noodzaak voor dit Club Brugge. Benieuwd of hij woensdag opnieuw alle aandacht naar zich toe weet te trekken in de Cegeka Arena, die hij na het uitdelen van enkele handtekeningen aan Genkse kinderen – ook dat is Noa – voldaan verliet.

Bekijk hieronder ook de reacties van Philippe Clement en John Van den Brom:

Volledig scherm © Photo News