Noa Lang, de Club-sensatie die zegt wat-ie denkt: “Volgend jaar nog bij Club? Ik zit hier goed, maar ik wil geen valse beloftes doen”

25 februari Als alles volgens plan verloopt, trekt voetbalclub Club Brugge nog voor de zomer naar de Brusselse beurs. Dat meldt De Tijd vandaag op basis van meerdere bronnen. De landskampioen zou de eerste Belgische club zijn die een beursnotering krijgt. Sporteconoom Thomas Peeters verbaast zich niet over de Brugse beursgang. “Zeker in deze tijden is het een handige manier om aan geld te geraken. En bovendien is de aandeelhouder van een voetbalclub een aparte: voor hen is dit meer een emotionele investering in plaats van een manier om er geld mee te winnen.”