Noa Lang dan toch besmet: Nederlander test na ziektesymptomen positief op Covid-19

Het waren de collega’s van het AD die het met stelligheid lieten weten. Nieuws dat binnen Club niet ontkend wordt. Noa Lang is de volgende die positief heeft getest op Covid-19. De sensatie van de Jupiler Pro League had zich dinsdagochtend al ziek gemeld op het oefencomplex. Maagklachten klonk het aanvankelijk. Waarop Lang meteen naar huis werd gestuurd. Hij zou de volgende dag evenwel meereizen naar Kiev. Niet dus.

Lang ontbrak vanochtend in Oostende. Niet door maagklachten, want daar spartel je je in principe snel door. Wel omdat ook hij het virus heeft opgelopen. Een bijkomende test wees dat uit. Want voor alle duidelijkheid: toen UEFA de voltallige spelersgroep en delegatie van Club maandag aan een PCR-test onderwierp, bleek Lang nog negatief te zijn.