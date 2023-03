“No balls, no glory”: onze Club-watcher vindt dat Vanaken, Mignolet en co nú moeten opstaan

Voetbal John Moelaert (80), gedurende tien jaar linksback in eerste klasse bij Cercle én Club Brugge, overleden

In het Brugse AZ is woensdag oud-voetballer John Moelaert overleden. Hij werd 80 jaar en bezweek aan hartfalen. Van 1962 tot 1972 voetbalde de Bruggeling als linksachter tien jaar in eerste klasse, vier bij Cercle en zes bij Club Brugge. Hij was later speler-trainer van Harelbeke en Wevelgem, en trainde gedurende twee decennia nog een aantal West-Vlaamse provinciale clubs.