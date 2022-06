Nieuwe spits Jutglà scoort twee keer voor Club in eerste oefenmatch, Hoefkens: “Hij deed het goed”

Volg HIER al het nieuws over de oefenstages van onze eersteklassers op de voet!

Een wel heel experimenteel elftal van Club Brugge kwam op het Belfius Basecamp tussen de lijnen tegen eerste nationaler Thes Sport voor de officiële debuutmatch van Carl Hoekens als coach van blauw-zwart. Amper twee titularissen van het kampioenenteam (Nsoki en Mata) startten, naast kapitein Ruud Vormer en de aanwinsten Ferran Jutglà en Björn Meijer het jeugdige team, waarin ook verloren zoon Otasowie zijn kans kreeg. De Amerikaan, centraal in de driemansdefensie met voor zich een heel actieve Noah Mbamba, viel vooral op door enkele onbesuisde tackles.

Volledig scherm Owen Otasowie. © Photo News

Maar de meest opvallende man bij Club was Ferran Jutglà. De Spaanse nieuwkomer toonde meteen dat hij over behoorlijk wat torinstinct beschikt. De Spanjaard bracht Club met een makkelijke intikker op voorsprong na een goeie actie van Vormer en dito voorzet van de 17-jarige Chemsdine Talbi, om even voorbij het halfuur de score te verdubbelen op aangeven van Mata. Ook nu weer stond hij op de juiste plaats om simpel af te werken. Kort voor de pauze liet Jutglà in kansrijke positie een bal van de voet wegspringen: geen hattrick dus voor de Spanjaard, die al bij al wel een uitstekende indruk liet. Ook omdat hij voortdurend probeerde zich in de combinaties te laten betrekken.

Volledig scherm © BELGA

Björn Meijer van zijn kant kreeg minder gelegenheid om zich als linkerwingback in de kijker te spelen. De Nederlander werd alleen door zijn landgenoot Vormer af en toe betrokken in het spel, dat zich veel meer over rechts ontwikkelde.

Na de rust nam Balanta de aanvoerdersband van Vormer over en speelde ook Ricca, maar kwam een nóg jonger Club tussen de lijnen dat toch voortdurend overwicht trachtte te creëren. Voor het laatste kwartier mocht de pas van Racing Genk overgenomen Mamady Diawara nog invallen. Na een fout van de Limburgse doelman op de kwieke Diawara mocht Balanta vanop de stip de eindcijfers vastleggen.

Club-coach Carl Hoefkens was blij met de prestatie van z’n ploeg. “Ik ben tevreden, ja”, zei de nieuwe coach van blauw-zwart meteen na het laatste fluitsignaal. “Jutglà? Hij deed het goed ja, net als iedereen. We hebben vanmorgen nog zwaar getraind, dus ik ben zeker ook tevreden over de intensiteit die we hebben gebracht.”

Club Brugge (eerste helft): Shinton - Mata, Otasowie, Nsoki - Talbi, Vormer, Mbamba, Meijer - Nusa, Jutglà, Sandra.

Club Brugge (tweede helft): Shinton -,Hautekiet, Spileers, Sylla - Sabbe, Balanta, Arne Engels, Riccà - Servais, Vermant (75' Diawara), Lynnt Audoor.

Doelpunten: 21' Jutglà (1-0), 33' Jutglà (2-0), 83' Balanta (strafschop, 3-0).

Volledig scherm © Photo News

Malinwa verliest eerste oefenmatch tegen Kortrijk, Storm valt uit

KV Mechelen heeft zijn eerste oefenmatch verloren. Op het veld van KV Kortrijk werd het 3-1. Defensief zag het er in de eerste helft niet goed uit. Nikola Storm moest geblesseerd naar de kant.

Malinwa startte met drie nieuwkomers in de ploeg. Dimitri Lavalée vormde een defensief duo met Jordi Vanlerberghe, Ilyas Lefrancq fungeerde als linksbuiten. Jorge Hernandez, die eind vorig seizoen een contract tekende na een testperiode, was de nummer tien van dienst. KV Kortrijk verscheen met een vertrouwd elftal aan de aftrap.

Volledig scherm © BELGA

Op een prima grasmat in het Guldensporenstadion - het is ooit al anders geweest - was het de thuisploeg die de eerste helft volledig naar zich toetrok. In de omschakeling speelde Kortrijk Malinwa, dat het defensief moeilijk had, helemaal zoek. Vooral Lavalée kende een ongelukkig namiddag. Hij werd na tien minuten afgetroefd door Gueye, die Thoelen in twee tijden klopte (1-0). Diezelfde Gueye liet de dubbele voorsprong nog liggen na mistasten van Lavalée, maar bediende even later Henen voor de 2-0. Malinwa kraakte telkens Kortrijk een versnelling hoger schakelde. Een doelpunt van Mbayo werd afgekeurd voor nipt buitenspel. Nog voor rust ontsnapte Gueye aan de aandacht van Lavalée om vervolgens met enige moeite zijn tweede te maken (3-0).

KVM-coach Danny Buijs gooide elf nieuwe namen op het veld bij rust. Offensief toonde KV Mechelen opnieuw weinig slagkracht, verdedigend bleef het meer overeind. Met dank ook aan Gaëtan Coucke - hij hield Mbayo van de 4-0 met een knappe save. Belangrijker: het uitvallen van Nikola Storm. De flankaanvaller, die aast op een transfer, hinkte van het veld met last aan de lies. Hij ging meteen naar binnen voor verzorging. Afwachten hoe zwaar zijn blessure is. Toch nog een opsteker voor KV: aanwinst Yonas Malede pikte nog zijn eerste doelpuntje mee. Ook youngster Dirk Asare deed het goed.

Het bleef bij 3-1. Voor conclusies is het nog te vroeg. Maar dat er werk op de plank ligt voor Danny Buijs en co is wel duidelijk. (ABD/IVDA)

Volledig scherm © BELGA

Doelpunten: 10' Gueye (1-0), 35' Henen (2-0), 41' Gueye (3-0), 74' Malede (3-1)

KV Mechelen eerste helft: Thoelen - Swers, Vanlerberghe, Lavalée, Dassy - Wouters, Schoofs - Hairemans, Hernandez, Lefrancq - Dailly (33' Kalulika)

KV Mechelen tweede helft: Coucke - Van Hecke, Peyre, Raemaekers, Van Hoorenbeeck - Van den Eynden, Asare - Shved, Engvall, Storm (70' Kalulika, 86' Ceulemans) - Malede

KV Kortrijk eerste helft: Vandenberghe - Mehssatou, Watanabe, Sissoko, D’Haene - De Bruyn, Benchaib, Challouk - Mbayo, Gueye, Henen

KV Kortrijk tweede helft: Deman - Mehssatou (70' Nait-Birrou), Watanabe (60' Matanda), Sissoko (89' Defour), D’Haene (70' Ocansey) - De Bruyn (70' Decoene), Benchaib (88' Benoit), Challouk (82' Roelandt) - Mbayo (72' Luqman), Herrmann, De Neve

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: