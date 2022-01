Nieuwbakken Club-coach Schreuder spreekt voor het eerst, met onze man in Marbella: “Het etiket van assistent? Ik hoef me voor niemand te bewijzen”

Club Brugge Clement na klinkende zege: “Niemand mag nu beginnen zweven of naast zijn schoenen lopen”

De reeks krijgt vorm: vier zeges op rij. “Maar die 30 op 30 die we vorig jaar haalden, is nog ver weg”, beseft Clement, die baalde dat Club in het slot alsnog een doelpunt slikte. “Die foutjes moet eruit.”

16 december