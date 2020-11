Nieuw stadion voor Club én Cercle mogelijk vrijdag weer een stapje dichterbij

Club Brugge Dennis... Marley? Club-win­ger laat zich opvallend kapsel aanmeten

8 oktober Zei Dennis in een interview met deze krant midden september: "Vincent is... Bob Marley." Wel, dan zal Vincent Mannaert wel blij zijn met het nieuwe kapsel van de Nigeriaanse flankaanvaller. Het lijkt - of toch licht - geïnspireerd op het kapsel van de Jamaicaanse muzikant. Opvallend is het alleszins. You only live once, dat heeft Dennis goed begrepen.