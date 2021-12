Niet eerste keer dat er bij Club ‘aap’ naar opponent wordt geroepen: al vijfde incident met racisme of geweld in dik half jaar

“Nog liever dood dan Sporting-jood”

Eerst was er al een hevige opstoot van racisme tijdens de titelviering na het 3-3-gelijkspel op het veld van Anderlecht, eind mei. Een aangeschoten Noa Lang brulde toen met de Brugse supporters het geuzenlied “Nog liever dood dan Sporting-jood” mee. De Nederlander kreeg van de Disciplinaire Commissie van de voetbalbond een alternatieve straf. Hij bezocht begin september verplicht het voormalige deportatiekamp in de Dossinkazerne in Mechelen, waar een museum is ondergebracht over de vervolging van Joden en zigeuners in België.