Nederlandse ex-assistent van FC Barcelona dicht bij Club: wordt Alfred Schreuder de opvolger van Philippe Clement?

Bekijk hier wat we weten over de transfer van Clement:

De winterstage wordt op zijn zachtst gezegd een speciale. Vandaag vertrekt Club Brugge zonder de trainersstaf van de voorbije 2,5 seizoenen richting Marbella, waar de nieuwe hoofdtrainer eerstdaags het oefenkamp moet vervoegen. Afhankelijk van hoe vlot de zoektocht wordt afgerond, zullen Club NXT-coach Rik De Mil en assistent Carl Hoefkens in Andalusië de troepen leiden.

Volledig scherm © EPA

Gisteravond, twee dagen nadat Clement de toestemming kreeg om de club te verlaten, was er nog geen witte rook over diens opvolger. Club intensifieerde de zoektocht, op basis van een in de loop der maanden ontstane shortlist van kandidaat-opvolgers. Met daarop onder meer Alfred Schreuder. De 49-jarige Nederlander diende in oktober mee op te stappen bij FC Barcelona als assistent van Ronald Koeman. Eerder werkte hij zes jaar lang bij FC Twente, onder meer als hulptrainer van Michel Preud’homme en ook één seizoen als hoofdtrainer. In 2019-2020 was Schreuder hoofdtrainer bij het Duitse Hoffenheim, waar-ie vier jaar daarvoor onder Huub Stevens en Julian Nagelsmann assistent was. Wegens ‘een gebrek aan ambitie bij het bestuur’ stapte hij op bij de Bundesligaclub - tot dusver zijn enige klus als hoofdtrainer in één van de grote competities,

Verder maakte de Nederlander het Europese topseizoen van Ajax mee als assistent van Ten Hag (Ajax), waar hij net als onder Koeman veel ervaring opdeed in het internationale voetbal. De reden ook waarom Club Brugge bij Schreuder uitkwam. Alles wijst in de richting van de 49-jarige Nederlander.

Volledig scherm © AP

Aanvallende coach

Schreuder staat in Nederland te boek als een aanvallende coach, die flexibel omgaat met veldbezettingen. Communicatief oké - veel gekke dingen hoef je van de Gelderlander niet te verwachten. Een profiel dat Club Brugge klaarblijkelijk aanspreekt, al is de vraag of Schreuder overstag gaat voor blauw-zwart. Na zijn ontslag bij Barça wil hij vooral de juiste keuze maken. Zo weigerde hij onlangs nog de Zwitserse recordkampioen FC Basel, omdat-ie liever deze zomer bij het begin van een nieuw seizoen ergens wil instappen. Basel is, ook geografisch gezien, Brugge evenwel niet.

Quote Ook de namen van Xabi Alonso, Frank De Boer en Mark Van Bommel kwamen de voorbije dagen ter sprake bij Club, weliswaar minder nadrukke­lijk dan die van Alfred Schreuder.

Naast Schreuder loopt het Brugse bestuur nog met enkele andere buitenlanders hoog op. Xabi Alonso bijvoorbeeld, in een niet zo ver verleden nog te gast in het Belfius Basecamp. De 40-jarige Spaanse legende is momenteel actief bij het B-elftal van Real Sociedad. Ook de namen van Frank De Boer en Mark Van Bommel kwamen de voorbije dagen ter sprake bij Club, weliswaar minder nadrukkelijk dan die van Alfred Schreuder.

Terwijl Club vandaag de gesprekken voortzet, maakt Philippe Clement zich wegwijs in het prinsdom. Gisteravond woonde de coach de bekerwedstrijd van AS Monaco in Rouen bij. Samen met zijn assistenten Van Rumst, Ivens en De Boever zag Clement een veredeld B-elftal met 1-3 winnen van Quevilly. Het princiepsakkoord van 2,5 seizoenen wordt wellicht vandaag geofficialiseerd – zaterdag al zette Monaco Niko Kovac formeel aan de deur. Volgend weekend zitten Clement en zijn trouwe assistenten een eerste keer op de bank wanneer zijn nieuwe club meteen een belangrijk duel in de subtop afwerkt op bezoek bij Nantes.

Ben jij een voetballiefhebber? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / EPA

Lees ook: