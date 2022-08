Napoli denkt aan Simon Mignolet

In Italië zijn de uitstekende prestaties van Simon Mignolet - hij is al weken de enige op niveau bij blauw-zwart - ook niet onopgemerkt gebleven. De doelman van Club Brugge staat op de radar van Napels. Hij zou er de vervanger moeten worden van David Ospina - de Colombiaan vertrok naar Al-Nassr in Saoedi-Arabië. De Napolitanen zouden volgens Italiaanse media intussen al contact hebben opgenomen met de entourage van Mignolet om te zien of hij een overgang ziet zitten. Maar de Rode Duivel is niet de enige op de radar van de Italianen. Ook Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga is gepolst. De Spanjaard zou volgens diezelfde Italiaanse media in poleposition liggen.