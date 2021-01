Nabil Dirar terug bij Club: destijds exponent van een zwarte Club-periode moet nu de jongeren de weg tonen

Bijna tien jaar na een woelig eerste hoofdstuk Club Brugge is Nabil Dirar terug. Een op zijn zachtst gezegd verrassende transfer - de Belgische Marokkaan was tussen 2008 en januari 2012 één van de meest ophefmakende pionnen uit wat de slechtste periode van blauw-zwart sedert de jaren zestig moet zijn geweest. Na omzwervingen bij AS Monaco en Fenerbahçe komt Dirar Club in de breedte versterken.