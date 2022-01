Naar het nieuwe stadion van Club Brugge? Kom op tijd of je komt er niet in

Jupiler Pro League “Club Brugge moet tegen Union toch eens statement maken”: Degryse kijkt al uit naar dé topper donderdag

Hoogspanning in Jan Breydel donderdagavond. Ook al zullen de fans - hopelijk voor het laatst - ontbreken. Club Brugge - Union. Maakt blauw-zwart eindelijk nog eens een statement in de competitie? Of blijft Union met het vertrouwen op zenit verder razen met na afloop, wie weet, twaalf punten voor? Onze analist Marc Degryse kijkt reikhalzend uit naar de eerste kraker tussen de twee. “Als Club dit jaar géén kampioen wordt, heeft dat één reden”.

7:00