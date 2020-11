Na selectie De Ketelaere voor Rode Duivels hekelt Philippe Clement vele interlands: “Dit is onbegrijpelijk”

Een verrassing was het niet. De selectie van Charles De Ketelaere, ruim één jaar na zijn grote vuurdoop tegen PSG. Door de aanpak van bondscoach Roberto Martínez én de eivolle kalender word je vandaag sneller Rode Duivel dan ooit. Toch is de oproeping de kers op de taart voor de amper 19-jarige aanvaller en diens stormachtige ontwikkeling: “Hier droomt elk kind van. Ik hoop dat ik me kan tonen.”

“Charles presteert op clubniveau uitstekend. Het zal goed zijn voor hem dat hij kan proeven van de Rode Duivels”, aldus Martínez. Clubcoach Philippe Clement twee uur later: “De tijden zijn veranderd - er is nu een grotere groep door de drie matchen die gespeeld moeten worden. Ik ben heel blij voor hem. Het is mooi dat hij op zo’n niveau de kans krijgt.” De Ketelaere mag dromen van zijn debuut tegen Zwitserland (11/11). Nadien zakt hij af naar de beloften voor de levensbelangrijke match tegen Bosnië-Herzegovina (17/11).

Natuurlijk is Club Brugge blij voor Charles, net zoals dat bij het internationaal debuut van Mechele en Vanaken zo was. Alleen heeft Clement er deze keer een dubbel gevoel bij, de vorige interlandbreaks indachtig: “Op dit moment zie je als coach van een club liever geen jongens opgeroepen worden (grijnst). De vorige twee keren keerden er met besmettingen terug.” Dat was in september zo met Brandon Mechele - sindsdien maakt de verdediger bovendien een moeilijke periode door. En in oktober ook met Mignolet, Kossounou en de Tsjechische Krmencik - Club moest het trio missen in Sint-Petersburg en ging zonder hen onderuit in Leuven.

“Van de kant van de clubs is dit onbegrijpelijk”, aldus Clement. “Qua wedstrijden zit de kalender nóg dichter op elkaar. Er is een grotere kans op besmetting én de belasting is hoger door de vele matchen. We hebben dat ook van verschillende Rode Duivels gelezen. Bij ons zit iedereen in zijn eigen bubbel, daarbuiten zien ze niemand. De situatie is zo redelijk onder controle. Nu kom je weer met veel bubbels samen.” Na deze interlandbreak volgen voor Club cruciale matchen tegen Dortmund en Zenit in de Champions League: “Het liefst zou je de internationals in een plastieken fles steken en die enkel opendoen voor de wedstrijden, maar dat gaat natuurlijk niet.”

Met vier geselecteerden - Mignolet, Vanaken, Mechele en De Ketelaere - is Club Brugge dé Belgische hofleverancier voor de Rode Duivels. De laatste keer dat blauw-zwart nog eens een kwartet Belgische internationals mocht afvaardigen, was in 2007 bij de EK-kwalificatie-interland

in en tegen Armenië. Toen werden Stijn Stijnen, Karel Geraerts, Wesley Sonck en François Sterchele geselecteerd. De eeuwige rivaal inhalen, dat zit er evenwel nog niet aan te komen: Anderlecht leverde doorheen de geschiedenis al 110 Rode Duivels, Club 72.

