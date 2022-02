Na Clement zet ook Schreuder Vormer op de bank: “Odoi biedt ons wat we nodig hebben”

Schreuder volgt daarmee het voorbeeld van Philippe Clement, die Vormer sinds de start van de Champions League-campagne meermaals naast het elftal liet: “Ik heb vorige week al proberen uit te leggen waarom ik Denis als 6 zie”, klonk de motivatie van de coach. “Ik heb ervaring op die positie – zelf speelde ik altijd als verdedigende middenvelder. Denis biedt ons hetgeen we vragen. Wat we nodig hebben ook. Balans, agressiviteit. In balbezit kan hij nog stapjes maken, maar ondertussen is hij wel belangrijk. Kijk maar naar dat ‘omschakeldoelpunt’. Waarover we na de match spraken? Als zes moet je de oplossing bieden aan de man met de bal. En je bent altijd een ‘safety’ om de ploeg te helpen als er balverlies wordt geleden. Nu, ik vind dat Denis het goed gedaan heeft. Maar Eder (Balanta, red.) kan daar ook spelen. Net als Ruud. Concurrentie is goed.”

Boegbeeld

Dat Vormer nu ook onder Schreuder gepasseerd wordt, is een nieuwe klap voor de kapitein. Hij die de kar trekt, die bovendien een boegbeeld is van de club. Hoe moeilijk de keuze van Clement – toen voor Rits op de acht – Vormer in het najaar viel, zo goed is hij er deze week klaarblijkelijk mee omgegaan: “Ruud was voor de wedstrijd heel erg aanwezig in de kleedkamer om de jongens op te peppen”, zag Schreuder. “Dat is ook wat je verlangt van je aanvoerder, als hij een keertje niet speelt. Dat is zijn rol, dat heeft-ie heel goed gedaan – we waren er ook over bezig met de staf. Ruud is niet bij de pakken blijven zitten. Hij was deel van het team, ook al heeft hij niet gespeeld. Dat is prachtig om te zien, dat je samen iets wil bereiken. Want Club telt veel meer basisspelers dan de elf die starten. Dan moet het accepteren als je eens niet speelt – we hebben het daar in het begin van de week over gehad. Ik ben daar ook streng op. Ik wil zien hoe jongens daarmee omgaan. Want dát is het team.”