Money time voor Club Brugge: 10 matchen, 10 uitdagingen

1) Coronavrij blijven

Gezondheid boven alles. Voor Nieuwjaar zijn er geen internationale verplichtingen meer… en dus kunnen de spelers van Club enkel in en om het Belfius Basecamp in Westkapelle besmet worden. De matchen volgen elkaar in sneltempo op - gespaard blijven van nieuwe coronagevallen is een must wil Club de komende vijf weken voortreffelijk doorkomen.