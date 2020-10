Moet Martínez hem oproepen? Waar ligt zijn plafond en wat zijn de werkpunten?Recordinternationals van Club Brugge over Charles De Ketelaere

Club Brugge Buurtbewo­ners wapenen zich tegen bouw nieuw stadion Club Brugge: “Goed­nieuws­show van Verhaeghe en co doorprik­ken”

16 september Buurtbewoners van Olympia wapenen zich aan de hand van een crowdfunding onder de noemer ‘Leefbaar Sint-Andries’ tegen de bouw van het nieuwe Clubstadion. “Zo’n stadion hoort niet thuis in een woonwijk,” klinkt het bij de actievoerders, die 25.000 euro hopen in te zamelen om hun bezwaar tegen het bouwproject te financieren. “We zullen de goednieuwsshow van Verhaeghe en co doorprikken.”