Modelprof De Ketelaere weigerde te spelen tegen Genk, mentale kwestie of druk zetten op Club? Een beetje van beide, zo blijkt

Negentig minuten lang was iedereen hem even vergeten. Olympia vierde, maar van één Brugse sleutelfiguur was er geen spoor. Aan het einde van een andermaal bewogen week rondom zijn persoon koos Charles De Ketelaere ervoor niet in actie te komen tegen KRC Genk. Op eigen vraag maakte hij geen deel uit van de wedstrijdselectie - wellicht had Hoefkens hem anders net als tegen AA Gent op de bank gezet. Was het een mentale kwestie voor CDK? Of probeert zijn entourage zo druk te zetten op Club? Navraag leerde dat het een combinatie van beide is. Club en Hoefkens, die de voorbije weken veelvoudige gesprekken hield met De Ketelaere, deden het uiteindelijk zonder hem: “Ik doe alles voor Charles, die nog steeds één van mijn spelers is. Maar het is allemaal een beetje veel voor hem. En dat is de reden waarom hij niet in de selectie zat.”

Al optrekje in Milaan gezocht

In ieder geval lijkt een akkoord met Milan na de voorbije dagen ver weg. Het dagje Brugge van Maldini ten spijt - het boegbeeld wist toch wat de voorwaarden waren? Club stelde zich vrijdag nog maar eens constructief op door de vraagsom zelfs tot onder het vooropgestelde minimumbedrag van 35 miljoen euro te laten zakken. Nog gaf Milan geen blijk extra inspanningen te willen leveren in de zoektocht naar aan overeenkomst. Club trok haar conclusies, al valt een transfer rond deze tijd van het jaar, zes weken voor de deadline van de zomermercato, natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten. Dat Milan nog steeds niet tegemoetkomt, doet evenwel vermoeden dat ze een andere, goedkopere piste zullen bewandelen. Zo zijn onder meer Ziyech (Chelsea, huur), Zielinski (Napoli) of Zaniolo (Roma) in beeld. Schaduwdossiers die bij de Rossoneri parallel met dat van King Charles al die tijd op tafel zijn blijven liggen.

Vraag is hoe het verder moet met De Ketelaere, die met zijn hoofd al lang bij Milan was. Al die tijd had CDK er vertrouwen in dat de Italiaanse en de Belgische landskampioen elkaar zouden vinden. Makkelijk is de situatie niet voor De Ketelaere, maar hij kan Club - dat een bod van veertig miljoen van Leeds United voor hem op zak heeft - weinig kwalijk nemen. Afwachten of hij zich richting volgend weekend - Eupen uit - meer begripvol opstelt richting zijn werkgever. Want naast een kind en een chouchou van de club, is hij ook een sterkhouder en grootverdiener, die zolang er geen akkoord is tussen alle partijen eigenlijk zijn verantwoordelijkheden niet uit de weg mag gaan.

