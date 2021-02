Mignolet vol vertrouwen naar Kiev: “Waarom zouden we onze doelstellingen aanpassen?”

Club BruggeClub Brugge is vanochtend op het vliegtuig naar Kiev gestapt. Met kopzorgen, want de aanloop naar de wedstrijd werd ernstig verstoord door coronaperikelen. Toch is het geloof in de goede afloop groot, niet in het minst bij doelman Simon Mignolet.

Ondanks de vele afwezigen weigert de Rode Duivel het hoofd te laten hangen. “De speciale omstandigheden, daar moeten we maar mee leven”, vertelde hij voor vertrek naar Kiev. “Doorstoten was altijd al de doelstelling en dat zal zo blijven. Die afwezigheden kunnen we oplossen. Ik zie dus niet in waarom we onze doelstellingen zouden moeten aanpassen.”

Club staat ook voor enkele praktische problemen. Zo moest er een oplossing gevonden worden voor de tactische besprekingen, nu het hardnekkige virus ook Philippe Clement te pakken heeft. Mignolet: “We leven gelukkig in een digitaal tijdperk. We staan voortdurend in contact met de coach.”

Naast de coronaperikelen zijn er ook nog de weersomstandigheden. In Kiev bedraagt de huidige temperatuur immers... -15 graden. “Hoe koud het er is, zullen we vanavond wel zien. We hebben genoeg ervaring in de groep om ons aan de omstandigheden aan te passen”, besluit Mignolet.

