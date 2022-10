Mignolet ontstemd na onterechte 0-1 van Westerlo, beelden én onze huisref geven hem gelijk: “Dit is altijd fout”

Club BruggeHij hield er een buil en een kater aan over. “Dat er contact was, is duidelijk,” vond Simon Mignolet over de fase die voorafging aan de 0-1 van Westerlo (zie tweet onder). De beelden, het reglement en onze huisref Tim Pots geven hem gelijk - Nene trapte op de bal wanneer Mignolets hand erop lag.

De reactie van Mignolet na de match:

Het was dé fase van de wedstrijd. De doorgebroken Nene, die na twee abominabele baltoetsen op Simon Mignolet stuitte en daarbij op basis van de beelden een overtreding beging. Dat Foster in de herneming de 0-1 mocht binnenduwen, bezorgde Simon Mignolet een wrang gevoel. “Dit is een bepalende fase voor de wedstrijd,” zuchtte de doelman, die in zijn laatste acht wedstrijden enkel op Standard en tegen Westerlo doelpunten incasseerde. “Ik heb het gevoel dat mijn hand op de bal is en de spits tegen mij aanloopt wanneer ik de controle over de bal heb. Controle betekent voor een doelman één of twee handen erop. Het is fout voor mij, maar ze fluiten niet. Als ze deze fase eerlijk beoordelen, dan is het altijd fout.”

De fase:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Scheidsrechter Bert Put aarzelde niet. De ref wees vastberaden naar de middenstip - het leek alsof hij van geen VAR-interventie wou weten. Op de vertraagde beelden is duidelijk te zien hoe Nene Mignolets hand raakt wanneer die op de bal ligt. Dit terwijl het reglement voorschrijft dat, wanneer de bal in het bezit is van de doelman, de tegenstander de bal niet mag raken of daartoe een poging doen. ‘Balbezit’ wordt omschreven als de doelman die de bal klemt tussen minstens één hand of deel van de arm en een oppervlak - hetzij de grond, een doelpaal of zijn eigen lichaam. En dat was hier duidelijk het geval. Mignolet hield ook nog een buil over aan de botsing. Het geeft aan dat Nene ook het hoofd van Mignolet raakte bij de botsing, wat op de beelden dan weer niet te zien is.

Volledig scherm Mignolet duikt in de voeten van Westerlo-spits Nene, die vervolgens een overtreding begaat. © BELGA

Pots: “Mignolet lost bal omdat aanvaller er voet tegen zet”

“Mignolet had de hand op de bal toen die door de aanvaller gespeeld werd,” zag ook onze huisref Tim Pots. “En dat mag niet. Het contact met het hoofd is op geen enkel beeld duidelijk vast te stellen, maar dat doet niet meer ter zake. De bal mocht hier niet gespeeld worden. Een beeld van de 16 meter-camera hebben we in de huiskamer niet gekregen. Op het beeld van de main camera zie je evenwel dat hij de bal lost omdat de aanvaller er zijn rechtervoet tegen zet.”

Op die manier blijven de doelman en Club met een zuur gevoel achter, al stak Mignolet ook de hand in eigen boezem: “Na Standard mocht dit eigenlijk geen tweede keer gebeuren. Hoe efficiënt en klinisch we zijn in de Champions League, zo moeten we ook onze matchen winnen in de competitie. Eigenlijk waren we al gewaarschuwd door die vorige nederlaag. Nu is het de hoogste tijd om dit niet meer tegen te komen. We geven de tegenstander teveel hoop om hier punten te pakken. Dit doet pijn, maar ik denk niet dat dit zal blijven hangen richting woensdag.”

Lees ook: