Mignolet, met buil op hoofd: “Job niet gedaan” - Hoefkens: “Heeft niets te maken met Atlético, wel met efficiëntie”

“Waar het fout is gelopen? Een gebrek aan efficiëntie, dat is het enige”, was de conclusie van de Brugse T1. “Akkoord, het was niet altijd perfect - zeker de tegengoals waren vermijdbaar. Maar we hadden voldoende kansen om deze match te winnen. Bij de pauze was ik zelfs een relatief tevreden coach. Ik vroeg om de druk op te bouwen, maar het was Westerlo dat scoorde. Een goal die afgekeurd moest worden: Mignolet had die bal vast.”

“Daarna werd het alles of niets voor ons en van die ruimtes profiteerde Westerlo perfect. Zo verdienden ze uiteindelijk om hier te winnen. Maar met Atlético dinsdag had dit niets te maken. Ik kan niets zeggen over onze mentaliteit, van decompressie of onderschatting was er geen sprake. De drive en de ‘goesting' was er. Dat we nu al 8 punten achterstaan op Antwerp, daar trek ik geen al te grote conclusies uit. Het komt er vooral op aan de matchen na de Champions League ook te winnen. Zeker thuis.”

Mignolet: “Dit had niet gehoeven”

Simon Mignolet sprak van een zuur verlies. “Als je wint van Atlético, hoor je ook de drie punten te pakken thuis tegen Westerlo. Dit had niet gehoeven, we hebben kansen genoeg gehad op de 1-0. Alleen ontbrak de afwerking en counterde Westerlo scherp. We hebben onze momenten niet gepakt, wat we dinsdag nog perfect deden. Ik weiger dit als een gevolg te zien van dinsdag. Standard na Porto misschien wel, maar niet vanavond. Anders creëer je niet zo veel.”

“Of die 0-1 reglementair was? Ik moet de fase nog eens herbekijken. Ik heb wel een ferme buil op het voorhoofd. Maar ik weet niet goed meer wat er gebeurd is. Met Antwerp of Genk zijn we niet bezig, wel moeten we na Europa onze matchen winnen. Dat hebben we al twee keer niet gedaan en dat is zuur. Neen, we hebben onze job vanavond niet gedaan.”

Volledig scherm Mignolet hier wel sneller op de bal dan Foster, maar de Zuid-Afrikaanse spits scoorde twee keer. © BELGA