Met de drie D’s is er veel om vanavond naar uit te kijken bij Club Brugge

Club BruggeBoeiend weekend voor competitieleider Club Brugge. Met debutant Dost, de teruggekeerde Denswil en Vanakens vervanger De Ketelaere is er veel om naar uit te kijken. Clement buigt zich in de aanloop van STVV over zijn drie D's. “Of ons huiswerk nu af is? Je weet nooit hoe de dingen gaan.”

Dost debuteert

Kan Bas Dost - de verlosser - net als bij Wolfsburg, Sporting en Frankfurt meteen scoren bij zijn debuut? Clement is alvast opgetogen na zijn eerste trainingsdagen: "Hij heeft het profiel dat we nodig hadden. De communicatie loopt vlot en hij heeft ervaring met binnenkomen in een nieuwe kleedkamer. De dingen die we van hem vragen, zijn op zijn lijf geschreven. Letterlijk en figuurlijk. Verwacht nu niet meteen wonderen van Dost, want voor een aanvallende speler is het altijd moeilijker starten dan voor een verdedigende. Fysiek is hij oké, al kan hij nog stappen zetten. Spelers die hier aankomen, schrikken elk jaar opnieuw van de intensiteit van onze trainingen. Dat is een goed teken."

Denswil moet achterstand inhalen

De achterban is laaiend enthousiast over de rentree van Denswil, al wordt die wellicht nog minstens één weekje uitgesteld. "Een maand geleden hadden we nooit aan hem gedacht, maar nu was dit een opportuniteit die voorbijkwam. Denswil was niet gelukkig in Bologna en de club wou hem verhuren. Vandaag (gisteren, red.) hebben we een eerste keer met hem getraind, maar het was geen intensieve training. Hij heeft wel een achterstand op te halen ten opzichte van de rest - we zullen zien voor zondag. Of ons huiswerk nu af is? Je weet nooit hoe de dingen gaan.”

De Ketelaere eindelijk als nummer tien

"Zijn jullie zo zeker dat Charles de komende weken Hans zal vervangen?", liet Clement niet in zijn kaarten kijken. Ach, wie anders dan De Ketelaere zou Vanaken de komende weken dan wel moeten vervangen? "Wat hem betreft, ben ik voor geen enkele positie nog benieuwd. Dat was enkel zo toen én Sobol én Ricca out waren en ik hem op links gezet heb. Op elke aanvallende plaats in het elftal weten we wat zijn kwaliteiten zijn. En hij heeft in het verleden reeds als nummer tien gespeeld - we weten welk rendement hij daar kan hebben."

