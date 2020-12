“Mechelen heeft zichzelf in de voet geschoten”: geen sprake van onderschatting bij Club-coach Clement

Club BruggeAmper uitgevierd na de mooie zege op de Bosuil wacht Club Brugge een nieuwe trip richting Antwerps grondgebied. In Mechelen hoopt blauw-zwart de lijn door te trekken: “Hun spelniveau is beter dan vorig seizoen, dus we zullen ‘vollenbak’ gas moeten geven”, beseft Philippe Clement.

Geen bijkomende coronagevallen of blessures bij Club Brugge, dat zich vol kan concentreren op de trip naar KV Mechelen. Geen sinecure, zo weet Philippe Clement: “Ze zijn heel goed aan de bal en hebben genoeg goals gemaakt. Alleen heeft Mechelen zichzelf in de voet geschoten. Rode kaarten, owngoals… Daarom staan ze zo laag in het klassement. Qua spelniveau zijn ze beter dan vorig seizoen, dus we zullen ‘vollenbak’ gas moeten geven.”

Volledig scherm © Photo News

Club kan naast Vormer, Schrijvers en Horvath (quarantaine) ook geen beroep doen op Dennis, die in Nigeria rouwt om zijn overleden broer en pas morgen terug naar België reist: “Uiteraard heb ik daarover gesproken met hem. Hij was heel gemotiveerd om die voorbije matchen te spelen. Voetbal is dikwijls een uitlaatklep. Die jongen heeft al veel meegemaakt. Eerder verloor hij zijn ouders, nu zijn broer. Dat is zeker een klap”.

Quote Het is niet problema­tisch. Erg is wel dat we een heel drukke periode achter de rug hebben. Normaal kan je die week rust zowel fysiek als mentaal gebruiken na Nieuwjaar, maar nu kan ik mijn spelers nauwelijks rust geven Clement over de drukke kalender

Blauw-zwart nam akte van de kalenderwijzigingen na Nieuwjaar en staat voor eerst zes matchen in januari en vervolgens acht in februari: “Het is niet problematisch. Erg is wel dat we een heel drukke periode achter de rug hebben. Normaal kan je die week rust zowel fysiek als mentaal gebruiken na Nieuwjaar, maar nu kan ik mijn spelers nauwelijks rust geven. Spelers worden meer belast dan ooit. Nu wordt ook het tweede seizoensgedeelte verstoord en zal de kans op blessures sowieso toenemen.”

Einde verhaal voor Krmencik

Clement liet vanmiddag ook nog verstaan dat Michael Krmencik in principe op zoek mag naar een nieuwe club: “We hebben dat samen met hem doorgesproken en zullen zien wat de mercato brengt. Voorlopig toont hij niet het rendement dat we van hem verwacht hadden. Of hij mag vertrekken? Eerst moet er iemand anders bij, anders wordt de kern te smal.”

Volledig scherm Michael Krmencik. © BELGA