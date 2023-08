MATCHVERSLAG. “En nu de groepsfase overleven”: Club na ommekeer tegen Osasuna naar de Conference League

Dubbele opdoffer

De eerste helft loste de verwachtingen in. Veel strijd, kansen en spanning in Jan Breydel, maar helaas ook een tegendoelpunt vlak voor het halfuur. Club nam de bovenhand, was via Vanaken dicht bij de 1-0, maar incasseerde in minuut 27 een dreun. Mojica knalde een hoekschop in één keer binnen, waardoor alles te herdoen viel na dik één kwart wedstrijd. In een felbevochten eerste helft miste blauw-zwart het nodige meeval. Na het tegendoelpunt bleven de grote kansen aan Brugse zijde uit. Totdat een prachtschot van De Cuyper op de binnenkant van de paal belandde. Op de koop toe kopte Onyedika ook nog eens van dichtbij over.

Waanzinnige terugkeer

Nauwelijks enkele minuten later ontplofte Olympia helemaal. In het geharrewar pikte Skov Olsen de bal op, om vervolgens genadeloos binnen te knallen. Club opnieuw virtueel in de poulefase - Jan Breydel op zijn kop. De volgende kans was opnieuw voor de Bruggelingen. In minuut 86 knalde Thiago staalhard tegen de paal - de tweede keer al voor Club.

Osasuna had nood aan één goal om verlengingen uit de brand te slepen, maar het kwam nauwelijks nog in de buurt van Mignolet. Toen het bord met maar liefst 11(!) minuten extra tijd omhoog ging, laadden de Basken zich op voor een slotoffensief. Tevergeefs zo bleek, de beste kans was nog voor Nusa, die na een waanzinnige rush onbesuisd over knalde. Pas in minuut 110 dwarrelde een schot van de bezoekers tergend traag aan de voor Club juiste kant van de paal.

KIJK. Simon Mignolet: “Dit was geen gemakkelijke opdracht”

“Dit was een wedstrijd van ‘No Sweat, No Glory’”, aldus Simon Mignolet. “Osasuna is een heel sterke ploeg: als je in La Liga op Vigo en Valencia wint, dan kan je je mannetje staan. We mogen heel erg trots zijn dat we over twee wedstrijden aan het winnende eind trekken. Dat is een pluim voor heel Club Brugge. We zijn nu een heel erg moeilijke etappe gepasseerd. Osasuna kon ver geraken in de Conference League, wij kunnen dat ook. Nu kunnen we een ander Europees verhaal opnieuw schrijven. Sinds ik bij Club Brugge ben, heb ik eigenlijk alleen maar in Europa gespeeld. Dus ik ben heel blij dat we dat dit jaar opnieuw kunnen doen.”

KIJK. Ronny Deila: “Deze wedstrijd zegt veel over onze teamspirit”

“Dit was een zeer zware wedstrijd, dat wisten we ook al na de heenwedstrijd”, zei coach Ronny Deila. “Ik ben zo trots op mijn ploeg, maar ook op onze fans. Zij zijn ons blijven steunen. Dat is de ‘No Sweat, No Glory’-mentaliteit. We zijn gedisciplineerd gebleven en weten dat we getalenteerde jongens hebben die op elk moment het verschil kunnen maken. Onze ambities zijn duidelijk, we willen die groepsfase overleven. Maar nu willen we even genieten van dit moment. Ik zal een glas rode wijn nodig hebben om dit te laten bezinken. Op dit moment gaat er heel veel om in mijn hoofd, maar deze match zal ik alvast nooit vergeten. Dit is waarom we het doen.”

KIJK. Andreas Skov Olsen: “En nu de groepsfase doorkomen”