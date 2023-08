MATCHVERSLAG. Club plaatst zich na ommekeer tegen Osasuna voor de groepsfase van de Conference League

Volg hier de Europese match van Racing Genk. Lees hier de verslagen van Lugano-Union en APOEL-AA Gent.

KIJK. Zo dwong Club de kwalificatie af

Een ouderwetse Europese avond op Olympia kondigde zich aan. Club was klaar voor de komst van Osasuna - met een bonus van één doelpunt was het vertrouwen groot. Deila verraste niet, hij koos voor dezelfde elf namen uit de heenwedstrijd. Mét Zinckernagel dus en zonder Nusa. Yaremchuk maakte geen deel meer uit van de selectie - hij is op weg naar het Spaanse Valencia.

Dubbele opdoffer

De eerste helft loste de verwachtingen in. Veel strijd, kansen en spanning in Jan Breydel, maar helaas ook een tegendoelpunt vlak voor het halfuur. Club nam de bovenhand, was via Vanaken dicht bij de 1-0, maar incasseerde in minuut 27 een dreun. Mojica knalde een hoekschop in één keer binnen, waardoor alles te herdoen viel na dik één kwart wedstrijd. In een felbevochten eerste helft miste blauw-zwart het nodige meeval. Na het tegendoelpunt bleven de grote kansen aan Brugse zijde uit. Totdat een prachtschot van De Cuyper op de binnenkant van de paal belandde. Op de koop toe kopte Onyedika ook nog eens van dichtbij over.

Volledig scherm © Photo News

Deila was genoodzaakt Mechele binnen te laten aan de rust - de verdediger kon na twee à drie pijnlijke contacten tegen het hoofd niet verder en werd vervangen door Boyata. Even leek de invaller te scoren, maar de gelijkmaker werd afgekeurd wegens duidelijk buitenspel. Aan de overkant was het wel raak. Budimir kopte een voorzet knap tegen de touwen - een flinke opdoffer voor de Bruggelingen, die weliswaar nog ruim de tijd hadden om de scheve situatie recht te zetten.

Waanzinnige terugkeer

De 0-2 kwam klaarblijkelijk zwaar aan bij Club, dat lange tijd geen kans bijeen voetbalde. Osasuna hield de controle, toen Deila in minuut zeventig Nusa inbracht had blauw-zwart niet één keer kunnen dreigen. In minuut 73 viel dan toch de op dat moment verlossende goal. De Cuyper zwiepte de zoveelste Brugse hoekschop tot bij de tweede paal, waar Thiago met het hoofd van dichtbij kon binnenkoppen. Orde op zaken - de spanning nam nog meer toe op Olympia.

Volledig scherm © Photo News

Nauwelijks enkele minuten later ontplofte Olympia helemaal. In het geharrewar pikte Skov Olsen de bal op, om vervolgens genadeloos binnen te knallen. Club opnieuw virtueel in de poulefase - Jan Breydel op zijn kop. De volgende kans was opnieuw voor de Bruggelingen. In minuut 86 knalde Thiago staalhard tegen de paal - de tweede keer al voor Club.

Osasuna had nood aan één goal om verlengingen uit de brand te slepen, maar het kwam nauwelijks nog in de buurt van Mignolet. Toen het bord met maar liefst 11(!) minuten extra tijd omhoog ging, laadden de Basken zich op voor een slotoffensief. Tevergeefs zo bleek, de beste kans was nog voor Nusa, die na een waanzinnige rush onbesuisd over knalde. Pas in minuut 110 dwarrelde een schot van de bezoekers tergend traag aan de voor Club juiste kant van de paal.

Eind goed, al goed voor Club Brugge, dat na een zinderende Europese avond naar de poulefase van de Conference League mag. Via Aarhus, Akureyri en uiteindelijk Osasuna werd het vooropgestelde doel bereikt. Op naar de Ghelamco Arena, waar Club de goeie start van de voorbije maanden nog wat extra glans kan geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Daar is het verlossende fluitsignaal! Club plaatst zich na een zinderende tweede helft met een sensationele ommekeer alsnog voor de poulefase van de Conference League! Gele kaart voor Simon Mignolet Gele kaart voor Alejandro Catena De Cuyper naast De Cuyper zet zich achter de vrije trap, maar hij schildert de bal een meter of twee naast. Open doekje voor Sabbe Sabbe onderschept een bal en begint dan aan een rush. Hij lijkt zich vast te lopen, maar haalt er dan nog een vrije trap uit. Dat kan het thuispubliek wel smaken van een 18-jarig jeugdproduct. Hugo Vetlesen wordt vervangen door Denis Odoi Nusa over na solo Nusa dartelt als een hinde de hele Osasuna-defensie voorbij en komt oog in oog met Herrera. Het Noorse toptalent kan de kroon op het werk zetten, maar het schot gaat over. Maar wat een klasse... Daar is Thiago weer Na sterk werk van Sabbe aan de hoekschopvlag kan Vanaken de achterlijn halen. Hij ziet Thiago aan de eerste paal, maar de Braziliaan kan net niet bij de bal. Elf minuten erbij! Het kan nog bibberen worden voor Club, want er komen elf minuten bij. De Cuyper ruimt op Het is wel nog even opletten voor Club. De Cuyper neemt geen risico met een voorzet en ramt de bal over de zijlijn. Gele kaart voor David García Thiago tegen de paal! Wat een knal van Thiago! De Braziliaan wordt knap in het straatje gestuurd door Vanaken, maar de spits heeft pech en treft de paal. Bijna Thiago Na een uitstekende inspanning van Vetlesen probeert Zinckernagel Thiago weg te sturen, maar de pass is net te hard. Een derde goal zou Club natuurlijk helemaal verlossen. Juan Cruz wordt vervangen door Raúl García Lucas Torro wordt vervangen door Kike Barja Andreas Skov Olsen wordt vervangen door Kyriani Sabbe Deila kiest voor meer defensieve zekerheid en haalt held Skov Olsen naar de kant voor Sabbe. Gele kaart voor Johan Mojica 2-2 GOAL van Andreas Skov Olsen! En daar is de 2-2 al! Mojica laat de bal in de eigen zestien liggen voor Skov Olsen. Zo'n kans moet je de Deen niet geven: hij ramt de bal in de hoek. Bij Osasuna claimen ze nog een overtreding op Mojica, maar daar is niets van aan. Club zit virtueel weer in de groepsfase! Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Gele kaart voor Igor Thiago 1-2 GOAL van Igor Thiago! Daar is de goal die Club zo hard nodig had! De Cuyper zwiept een hoekschop heerlijk richting de tweede paal en daar heeft Thiago de bal maar binnen te koppen. Virtueel gaan we naar verlengingen. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

