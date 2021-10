Mario Been, in 2011 met Genk overklast door Chelsea en Valencia, geeft Club goede raad na City-bolwassing: “De komende dagen gewoon plezier maken”

Club Brugge Schotland (her)ontdekt Jack Hendry, de nieuwe aanwinst van Club: “Hij is klaar voor die stap hogerop”

9 september Na zijn mislukte passage bij Celtic kwam hij in de Schotse vergeetput terecht, geen fijne plek. Maar Jack Hendry (26) is terug, ‘bigger and stronger’. “Nú is hij klaar voor die stap hogerop”, zegt ex-bondscoach Alex McLeish.