Marc Degryse vindt Club de verdiende kampioen en gooit pluim naar Clement: “Hij had het bij het rechte eind”

1/ “Verdiende en terechte kampioen”

“Club Brugge is een verdiende en terechte kampioen. In de eerste plaats omdat ze heer en meester waren in de reguliere competitie. De cijfers daarin spreken voor zich. Antwerp had als ‘dichtste’ achtervolger zestien punten achterstand, het nummer vier Genk was op twintig punten gefietst, én Club had het meest gescoord en kreeg het minste aantal goals tegen. Vorig seizoen bedroeg de voorsprong van Club ook al vijftien punten na het stopzetten van de competitie. Ze vieren nu de vierde titel op zes jaar tijd en hebben vier keer op zes jaar tijd Champions League gespeeld: dan ben je structureel het nummer één. Het beleid van Club heeft een complete ploeg gevormd, met dit seizoen nog extra injecties zoals Noa Lang die een schot in de roos is. Niemand spreekt nog over Dennis en Diatta, die Club veel geld opgeleverd heeft. Vormer, Vanaken en Mignolet bleken de voorbije jaren stabiele sleutelpionnen en met De Ketelaere manifesteerde zich een eigen talent. Club kende dit seizoen soms wel een dipje, maar nooit zo zwaar als de concurrenten. Ook de trainerskeuze voor Philippe Clement heeft geloond. Voor het eerst sinds 1978 is Club nog eens twee keer naeen kampioen, Clement lukt zelfs een hattrick met zijn titel bij Genk inbegrepen. Clement past bij het huis en heeft zijn kans na zes maanden Waasland-Beveren en anderhalf jaar Genk ten volle gegrepen.”