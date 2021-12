Marc Degryse in HLN Sportcast over de wankele Club-defensie: “Telkens drie goals moeten maken om te winnen, houd je niet vol”

Club Brugge ‘The day after’: spelers van Club Brugge moeten zich in alle vroegte alweer melden op het oefencom­plex in Westkapel­le

De wereld draait door, ook voor Club Brugge. Na de pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen RB Leipzig moesten de spelers van blauw-zwart zich vandaag al in alle vroegte melden op het Belfius Basecamp, het oefencomplex van de landskampioen. Noa Lang, Jack Hendry of Charles De Ketelaere: allemaal stuurden ze hun bolide deze voormiddag al opnieuw de parking op in Westkapelle.

25 november