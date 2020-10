Mannaert: “Hopelijk volgt er nu niet nog een uitbreiding van het aantal coronagevallen”

Club Brugge De spotlights wachten, maar wanneer krijgen we de échte Krépin Diatta weer te zien?

18 september Zijn plek in de spotlights is hij voorlopig kwijt. Ook op deze pagina – nochtans is-ie getalenteerd genoeg om het grootste stuk te krijgen. Achtergrondverhaal over waarom Krépin Diatta (21) dit seizoen – behalve in Eupen – nog niet de smaakmaker van Club was.