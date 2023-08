LIVE (do, 20u). Geblesseerde Meijer ontbreekt bij Club, Barberá voor het eerst in selectie voor partij tegen Aarhus

Geen Meijer

Bjorn Meijer ontbreekt met last aan de buikspieren. Hij is onvoldoende hersteld, zo meldt Club. Victor Barberá zit voor het eerst bij de selectie. Ook Shion Homma is er bij. Roman Yaremchuk is nog steeds geblesseerd. Skov Olsen reist wel mee naar Denemarken, maar de kans dat hij in actie komt is erg klein.