LIVE. Corona bij Leipzig: geen doelman Gulasci, ook coach Marsch reist niet naar Brugge - Clement: “We moeten én zullen spelen om te winnen” - Sobol out

Club Brugge Izquierdo in Brugse selectie terwijl Vormer in principe aan aftrap komt, Clement hoopt dat Lang blijft: “Maar als het juiste bod komt kunnen we hem onmogelijk houden”

Wie we daar hebben. Vroeger dan verwacht zit José Izquierdo (29) morgenavond op de bank in het Jan Breydelstadion: “Nog niet topfit, maar hij kan altijd iets bijbrengen”, weet Philippe Clement over de Colombiaan. Nog nieuw in de selectie is de 16-jarige Antonio Nusa, terwijl Ruud Vormer opnieuw in het elftal lijkt te komen.

14 oktober