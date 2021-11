LIVE. Corona bij Leipzig: geen doelman Gulacsi, ook coach Marsch reist niet naar Brugge - Balanta: "Ze spelen met veel energie en power”

Club Brugge Clement ziet af van weekendje Genk: “Té lang om daar te blijven hangen”

Pittige bekerloting voor Club Brugge, dat begin december in de achtste finales op bezoek moet bij KRC Genk: “Goh, het kon beter, maar goed. We hebben één doel en dat is de beker winnen… en dan moet je voorbij iedereen”, aldus Philippe Clement. “Bij zo’n loting hopen alle trainers in eerste instantie dat ze thuis mogen spelen. Dat is nu niet het geval en bovendien moeten we naar een goeie ploeg”. Een toevallige speling van de kalender zorgt ervoor dat Club drie dagen voor de bekerconfrontatie ook al naar Genk moet: “Of we er een weekendje van zullen maken? Neen, ik denk dat we er te lang zijn om daar die periode te blijven hangen. Ik verwacht dat we gewoon heen en terug gaan”.

