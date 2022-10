LIVE CLUB-PORTO (woe, 18u45). Mata opnieuw speelklaar: Hoefkens beschikt over fitte spelerskern

Club Brugge Verover die Europese vlag! Zo zit de Stratego van Maarschalk Carl Hoefkens bij Club Brugge in elkaar

Negen op negen in de Champions League – de mooiste start ooit voor Club Brugge, en bij uitbreiding voor elke Belgische club. Met het gezelschapsspel en de elf van tegen Atlético Madrid in het achterhoofd ontleden wij de Stratego van veldmaarschalk Carl Hoefkens in Europa. Wie speelt welke rol? En waarom?

6 oktober