LIVE CLUB-PORTO. Realiseert Hoefkens een unicum in de Champions League-geschiedenis? Mata opnieuw speelklaar

Champions League SIMON ‘SUPERMAN’. Nog nooit pakte CL-doel­man uit met 14 saves over twee duels tegen één tegenstan­der: “De reddingen van Mignolet leken wel hekserij”

Groter dan groots. Simon Mignolet bracht Club naar de volgende ronde in de Champions League - dat is niet gelogen. Op zijn 34ste zit hij in de vorm van zijn leven. Dat bewijzen ook de statistieken. Samen met - de nu geblesseerde - Thibaut Courtois en Manuel Neuer de enige ongeslagen doelman op het kampioenenbal. Atlético’s zwart beest, ‘Gele Muur’ van 1m93. Sinds 2003-2004 pakte een doelman in de CL nog nooit uit met 14 saves over twee matchen tegen één tegenstander, zonder te incasseren.

13 oktober