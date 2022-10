LIVE CLUB-PORTO. Hoefkens zet Lang in de basis, ook Buchanan aan de aftrap

Club Brugge Mignolet ontstemd na onterechte 0-1 van Westerlo, beelden én onze huisref geven hem gelijk: “Dit is altijd fout”

Hij hield er een buil en een kater aan over. “Dat er contact was, is duidelijk,” vond Simon Mignolet over de fase die voorafging aan de 0-1 van Westerlo (zie tweet onder). De beelden, het reglement en onze huisref Tim Pots geven hem gelijk - Nene trapte op de bal wanneer Mignolets hand erop lag.

9 oktober