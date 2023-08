LIVE CLUB-OSASUNA (VTM 2). Club begint gretig, Zinckernagel en De Cuyper zorgen voor eerste dreiging

Budimir duikt plots op voor de neus van Mechele, die de spits niet had zien komen en hem pardoes aantrapt in de borststreek. Geel voor Mechele en een vrije trap voor Osasuna, maar die wordt door Avila over gemikt.

De Cuyper is sterk aan de match begonnen. Een tik van Vanaken richting Zinckernagel is te kort en lijkt zo een tegenprik in te leiden, maar De Cuyper haalt de angel snel uit het gevaar.

Blauw-zwart verdedigt vanavond in het eigen Jan Breydelstadion een 1-2-voorsprong uit de heenwedstrijd. In het verleden viel het al twee keer voor dat Club Brugge zijn heenwedstrijd met 1-2 won in Europa, telkens maakten de Bruggelingen het in eigen huis helemaal af. Gebeurt dat vanavond opnieuw?

Deila voor cruciale match: “Osasuna zou net als ons ver komen in de Conference League”

Money time in Jan Breydel donderdagavond, waar Club Brugge voor een eerste alles of niets-wedstrijd staat dit seizoen: “Ik ben trots op wat we al gedaan hebben, maar deze kans mogen we niet laten liggen.”





Hoogspanning in Brugge. De poules van de Conference League bereiken is een must wanneer Osasuna donderdagavond op bezoek komt. Met 23.000 vlaggen en een oproep om in het blauw-zwart getooid naar Jan Breydel af te zakken, doet Club er alles aan om de juiste sfeer te creëren: “We weten tot wat onze fantastische supporters in staat zijn,” kijkt Ronny Deila uit naar de kraker. “We zitten in een goeie positie, maar we hebben nog negentig minuten te gaan tegen een goeie ploeg. Eentje die net als ons heel ver zou komen in de Conference League. Dat zegt veel over wat we al verwezenlijkt hebben. Ik ben trots op wat we al gedaan hebben, maar deze kans mogen we niet laten liggen.”

Bij Club keert Jutglà terug in de selectie, terwijl Meijer en Nielsen pas na de interlandbreak opnieuw in de groep verwacht worden: “Het gevoel is goed, we zijn voorbereid. Die week rust zou voor ons een voordeel moeten zijn. Ik wil dat we ons amuseren en alles eruit halen donderdag,” aldus Deila. “We weten tot wat we in eigen huis in staat zijn. Die 1-2-uitgangspositie is gunstig. Wél, ik wil dat we die situatie met beide handen aanpakken en aanvallen.” (TTV)