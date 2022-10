LIVE CLUB-ATLÉTICO. Start blauw-zwart met Sowah en Buchanan in steun van Jutglá? - Club NXT kan verlies niet meer vermijden

Club Brugge Hoe zal Hoefkens alle spelers in z'n sterke kern tevreden houden? “Bij mij zullen de besten altijd spelen”

Dertien matchen in 44 dagen, in de NBA doen ze maar nipt beter. “Natuurlijk is dat schema een nadeel, maar onze ambitie blijft onveranderd”, is Carl Hoefkens klaar voor de achtbaan waarop Club zich straks begeeft. Een andere uitdaging wordt om alle spelers, vooral ook zij die niet in de basis starten, tevreden te houden.

1 oktober