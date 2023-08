LIVE CLUB-AKUREYRI. Eindelijk prijs voor Yaremchuk! Oekraïense spits scoort eerste officiële goal in tien maanden

Club Brugge neemt in de Conference League-voorronde de handschoen op tegen KA Akureyri. Als blauw-zwart zich voorbij de IJslanders knokt, speelt het in de play-offronde voor een ticket voor de groepsfase tegen Osasuna. Jorne Spileers opende de score al na tien minuten met zijn eerste doelpunt voor blauw-zwart. Vanaken, Skov Olsen en Thiago zorgden voor de andere goals in de eerste helft. Willard kon uit het niets milderen voor Akureyri, maar Roman Yaremchuk scoorde niet veel later de 5-1. Volgen er nog extra goals in de slotfase? Volg het op deze pagina of kijk vanaf 20u live naar de match bij VTM 2!