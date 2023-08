LIVE CLUB-AKUREYRI (do, 20u). Mats Rits traint ondanks transfersaga gewoon mee bij Club

Eén jaar na de demonstra­tie tegen Club: waarom blauw-zwart met Zinckerna­gel een potentiële publieks­lie­ve­ling aantrekt

Ronny Deila is zot van Philip Zinckernagel (28) en Philip Zinckernagel is zot van Ronny Deila. Zie daar hoe Club Brugge bij zijn nieuwste aanwinst is uitgekomen. Blauw-zwart betaalt zo’n 2,5 miljoen voor zijn nieuwe middenvelder/aanvaller, die voor twee jaar zal tekenen. En dat één jaar na zijn demonstratie tegen... Club. Of waarom Zinckernagel na de ‘Vurige Stede’ ook wel eens het Jan Breydelstadion in vuur en vlam zou kunnen zetten.