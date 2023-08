LIVE CLUB-AKUREYRI (20u, VTM2). Zonder enkele vaste waarden: ontdek hier de vermoedelijke opstelling van blauw-zwart

Mats Rits in selectie: "Hij is heel professioneel en doet zijn job, ik reken op hem"

Akureyri KA, de tegenstander van morgenavond, was de voorbije dagen niet het gespreksonderwerp in of rond Club. Ook Ronny Deila heeft zijn gevoelens wat Mats Rits betreft: “Hij is een topspeler. Liever zie ik hem naar de Premier League gaan, maar goed…”.

Elke transferzomer heeft zo zijn ophefmakende dossiers. Dat van Mats Rits kan daartoe gerekend worden. Nadat de middenvelder vanuit het niets een mondeling akkoord vond met Anderlecht, deed ook Union een bod op Rits: “Mats is de voorbije jaren heel belangrijk geweest voor de ploeg. En dat op verschillende manieren. Hij weet wat het is om dingen te winnen. Hij is een topspeler - natuurlijk zou ik hem liever houden.” Deila denkt mee met het bestuur: “Anderzijds heeft hij zijn leeftijd. Het gaat over hoe lang je een speler zekerheid kan bieden. Het is een beslissing van de club.”

© BELGA

Deila had zondagavond een gesprek met Rits: “Onze communicatie is goed. Ze komen bij mij en we zijn eerlijk met elkaar. Je kan geen dertig jongens blij maken en bent genoodzaakt beslissingen te nemen. De situatie is wat ze is. Dat hij naar een concurrent trekt? Ook ik zie hem liever naar de Premier League gaan, maar goed…”.

"We willen 'm houden, maar hij is hier al lang. Mats wil meer zekerheid voor zijn toekomst, een langer contract. Dat is een beslissing die de club moet maken. Ik reken nu nog op Mats. Hij is heel intelligent, ervaren en een speler die we zeker kunnen gebruiken. Ik loop er niet voortdurend aan te denken. Hij is waarschijnlijk niet de enige die zo'n dingen op z'n bord heeft liggen. De transfermarkt is nog open, dus we moeten professioneel zijn en onze job doen, en dan zien we wel wat er zal gebeuren. Mats doet dat voorlopig heel goed. Hij zal in de selectie zitten."

© BELGA

Slechts nieuws was er over Bjorn Meijer - de linksachter staat nog een viertal weken aan de kant. Jutglà moet nog een achterstand wegwerken, maar traint opnieuw met de groep. Nieuwkomer Zinckernagel maakt dan weer deel uit van de selectie tegen Akureyri: “In voetbal is alles mogelijk. Alles kan verkeerd gaan ook. We moeten ons voorbereiden zoals we dat altijd doen. Als we ‘sloppy’ zijn en op hun tempo voetballen, dan zal het niet gemakkelijk worden. Als we spelen zoals zondag, zullen we doorgaan. Zij zullen fel inzakken en tijd proberen te winnen. En ze hebben niets te verliezen.”

KIJK. Ronny Deila over tegenstander Akureyri

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.