LIVE CLUB-AARHUS. Rits verdubbelt score na opnieuw geweldige start, Thiago treft de lat

Club Brugge opent zijn Europese seizoen in de tweede voorronde van de Conference League. Tegenstander op Jan Breydel is AGF, dat vorig seizoen derde werd in de Deense competitie. Na een sterke start kwam blauw-zwart al na tien minuten op voorsprong via Buchanan. Twee minuten na de rust verdubbelde Mats Rits de score. Blijf Club doordrukken in de tweede helft? Volg alles in onze liveblog of kijk naar de wedstrijd op VTM 2 met commentaar van Aster Nzeyimana en Marc Degryse!