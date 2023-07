LIVE BRUGSE METTEN (VTM 2). Deila brengt De Cuyper, Thiago en Skoras aan de aftrap

Veel vraagte­kens, weinig tijd: hoe Brugse Metten voor antwoorden moet zorgen bij Club

De klok tikt, Aarhus komt steeds dichterbij. Vergeet de 0-22 van deze week in Heist: hoe groot het enthousiasme is bij Club Brugge, zoveel vraagtekens zijn er ook. Wij zetten ze, met de Brugse Metten in het verschiet, op een rijtje. Club Brugge-AZ, aftrap om 15u, wordt straks live uitgezonden op VTM 2.