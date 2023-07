LIVE BRUGSE METTEN (VTM 2). De bordjes hangen al snel weer in evenwicht: Rits met een pijnlijke owngoal

Rik De Mil blijft bij Club: “Ben ervan overtuigd dat ik belangrij­ke rol kan spelen in staf van Deila”

Ondanks de externe interesse blijft Rik De Mil (41) aan boord bij Club Brugge. De Mil, die dit seizoen enkele maanden als hoofdcoach ad interim werkte, krijgt een belangrijke rol in de staf van nieuwe T1 Ronny Deila. “Ik wou enkel meestappen in een verhaal waar ik mezelf 100% kon in vinden.”