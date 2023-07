LIVE BRUGSE METTEN (15u, VTM 2). Verwent Club Brugge zijn supporters tijdens galawedstrijd tegen AZ?

Op naar bloedstol­len­de slotspeel­dag: Racing Genk wint bij Club Brugge en kan, net als Antwerp en Union, nog kampioen worden

Racing Genk, die jojo tussen zeer goed en zeer matig, kan volgende week alsnog landskampioen worden. Mits een zege tegen Antwerp en puntenverlies van Union tegen Club Brugge. Het schijnt - we weten niet of het waar is - dat Club liever Union de titel gunt…