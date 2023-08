LIVE AARHUS-CLUB. Kan blauw-zwart in de tweede helft wél een vuist maken?

Van 1,35 miljoen waard en Club achter ‘m aan naar transfer naar United voor 85 miljoen: de opmerkelij­ke opgang van Rasmus Højlund

In de naakte cijfers steekt de aanvaller van het Italiaanse Atalanta er niet bovenuit. Anderhalf jaar geleden was Rasmus Højlund (20) nog een nobele onbekende, amper 1,35 miljoen waard en zat Club Brugge achter hem aan. Vandaag is Manchester United bereid om 85 miljoen te betalen voor een Deense spits. Een blik in de opmerkelijke opgang van de ‘nieuwe Haaland’, zijn specifieke data en zijn rendement van 500 procent.