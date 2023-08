LIVE AARHUS-CLUB. 1-0! Blauw-zwart al na 3 minuten op achterstand in Denemarken

Club Brugge heeft Aarhus-goalie Peacock-Farrell nog niet in verlegenheid kunnen brengen. Het is voorlopig erg magertjes.

Deila over Zinckernagel: "Philip is intelligent én hij is een leider"

Intussen vervoegde Philip Zinckernagel de troepen. Vorig seizoen speler van Ronny Deila bij Standard - de twee kunnen het naar verluidt uitstekend vinden. “Ik ben heel blij met zijn komst. Hij is een goeie speler die op verschillende posities kan spelen voorin. Philip is intelligent én hij is een leider. Dat zal belangrijk zijn in onze kleedkamer.”

Deila ontkende dat hij binnenskamers heeft aangedrongen op de komst van de Deen. “Ik heb voor niemand aangedrongen. Club heeft een systeem dat goed werkt. Het is niet mijn favoriete bezigheid om spelers te bekijken op de computer of om makelaars te bellen. Het zijn beslissingen die we samen nemen. Mocht de club hem er niet bij gewild hebben, dan zou hij hier niet zijn.”