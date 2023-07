LIVE (20u, VTM 2). Aarhus-coach: “Club wil Conference League winnen, wij willen de groepsfase halen”

Deila: "Aarhus is hard werkende ploeg"

In gesprek met VTM blikte Ronny Deila al eens vooruit. "Aarhus is een goeie ploeg, een topteam in Denemarken. Het is een hard werkende en goed georganiseerde ploeg. Ze zijn goed op stilstaande fases ook, het wordt lastig. Maar wij willen winnen en we zijn klaar. We zijn nog geen 100 procent, maar we moeten ook begrijpen van waar we komen. Als nieuwe coach is er wat tijd nodig om alles op punt te zetten, maar ik zie een goed gemotiveerde ploeg die vooruitgang boekt."