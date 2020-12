LIVE (14u30). Betwist Club Brugge de vier weken schorsing voor Vanaken met succes voor Disciplinair Comité?

Club Brugge Noa Lang over transfer van Ajax naar Club: “Ik wilde aanvanke­lijk niet naar België”

17 december Noa Lang (21) is hot. De Nederlander maakt indruk bij Club Brugge en dat is ook in zijn thuisland niet onopgemerkt gebleven. De ex-Ajaxspeler is een van de geïnterviewden in de kerstspecial van magazine Voetbal International, en daarin doet Lang een opmerkelijke uitspraak. “Ik wilde niet naar België.”